Overwatch 2 PvE en Hero Mode geschrapt

Belofte en veel werk van tafel geveegd?

Overwatch was een game die onder veel hype en succes uitkwam in 2016. Het spel was populair op consoles en PC met iconische karakters en hoogstaande Blizzard animaties ter promotie. Overwatch 2 is een recentere game, die niet zonder problemen werd aangekondigd en uitkwam.

Overwatch 2 was een keuze die wat vraagtekens opriep bij fans. Wat was de toegevoegde waarde? Het tweede deel in de serie zou hetzelfde bevatten als Overwatch ‘1’ maar dan met grote balancing veranderingen én een PvE modus. Overwatch had al een vorm van PvE in de events zoals Junkenstein’s Revenge. Deze werden echter snel repetitief en waren erg gelimiteerd. Het grote paradepaardje was de PvE modus die Blizzard beloofde.

A clarification that I wanted to make is that, while we made the decision to cut Hero Mode + Talents, we have a lot of great PvE content coming this year.



Big story missions, new cinematics, co-op events and single player Hero Mastery missions are all on the way. https://t.co/8aGvlBqVR0 — Jared Neuss (@OhReallyJared) May 17, 2023

Bij launch vorig jaar kwam Overwatch 2 uit… zonder PvE modus. Er waren wat veranderingen, maar geen van deze veranderingen was een tweede titel waardig. Nu, in een recente Twitch stream komt het nieuws van executive producer Jared Neuss dat de modus niet meer gaat komen. Meerdere redenen werden gegeven, maar onder aan de streep blijft staan: wat was beloofd is niet haalbaar en wordt daarom helaas stopgezet. Jared Neuss geeft nog wel duidelijk aan dat er een vorm van PvE komt, maar dat dit anders zal worden dan aanvankelijk gepland.

Overwatch 2 komt daarnaast ook met een nieuwe roadmap voor de game. Er zal dus ook nog PvE content komen, maar de Hero Mode en Talents zijn compleet van tafel. Voor een completer beeld raden we aan het complete interview te lezen van Gamespot met Aaron Keller en Jared Neuss.

Wat vind je van het nieuws? Zag je het aankomen? Was je al sceptisch bij de launch of had je het vertrouwen dat PvE er wel zou komen?