Kaartgame Asterix & Obelix: Heroes aangekondigd

Bij toutatis! Een nieuwe Asterix & Obelix-game voor de Nintendo Switch.

Asterix & Obelix hebben een rijke geschiedenis. De Galliërs verschenen al in talloze stripalbums, films en games. Voor de Nintendo Switch staan ze vooral bekend om hun XXL-serie, waar vorig jaar het vierde deel van verscheen. Echter is dat niet het einde voor onze goede vrienden. Uitgever Nacon en ontwikkelaar Jumpgate-studio GameXcite hebben een nieuw avontuur voor de Switch en andere platforms aangekondigd. Asterix & Obelix: Heroes staat gepland voor september 2023.

De game belooft geen traditionele actiegame te worden, zoals bij de vorige Asterix-games op de Switch het geval was. Asterix & Obelix: Heroes gaan een kaartgame met RPG-elementen worden. Je moet een deck opbouwen met kaarten van bekende personages met elk hun eigen specialiteiten. Daarmee kan je dan vervolgens de strijd aan gaan met de Romeinen. Tevens zullen er op de map verschillende events en andere zaken plaatsvinden. Afbeeldingen of diepere informatie over wat de game inhoudt is nog niet verschenen.

