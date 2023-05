The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schiet alle records voorbij

Al meer dan 10 miljoen keer verkocht in de eerste drie dagen!

Is dit onverwacht? Zagen we dit niet aankomen? Het is toch wel even noemenswaardig hoor. In de eerste drie dagen was het spel al 10 miljoen keer verkocht. Daarmee is het de snelst verkopende Zelda game in de serie.

De precieze getallen zijn nog niet overal bekend, maar we weten dat het spel in Amerika al meer dan vier miljoen keer over de toonbank is gegaan. 2.24 miljoen exemplaren in Japan, zo’n half miljoen fysieke exemplaren in Frankrijk, en zo gaat het door. Met deze getallen, en ook de snelheid waarmee het spel verkoopt, is het de snelst verkopende Switch én Nintendo game in Amerika en Europa al.

Eerder hadden we al het nieuws dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in de eerste twee dagen in de UK al op de 8e plaats van best verkopende Zelda games staat. En dat zijn alleen nog maar fysieke exemplaren. Daarnaast is het ook meteen de grootste gamerelease van het jaar in de UK en schoot deze de vorige titelhouder Hogwarts Legacy voorbij.

Op zich ook allemaal niet verrassend toch? Overal zien we filmpjes, memes en waardering voor het spel. Maar ben jij ook net zo verkocht, of twijfel je toch nog een beetje? Deel hieronder je mening over het spel tot dusver en lees hier onze huidige “in progress” review voor de game.