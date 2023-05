Showworstel-RPG WrestleQuest vertraagd naar de zomer

Nog even wachten voordat we onze tegenstanders kunnen piledriven.

Indie-ontwikkelaar MegaCat Studios heeft op het Twitter-kanaal van uitgever Skybound Games aangegeven dat WrestleQuest is vertraagd. De bijzondere RPG staat nu gepland voor een release in de zomer van dit jaar.

WrestleQuest combineert de high-flying- en choke-slamming-actie van het Amerikaanse showworstelen met RPG-gameplay. Speel met legendarische worstelaars als André the Giant, Jake the Snake Roberts en Macho Man Randy Savage in een fantasy RPG met turn-based-gevechten. Het is een bijzondere combinatie, in ieder geval.

WrestleQuest stond gepland voor een release in mei, maar de ontwikkelaar geeft aan dat ze dit niet meer gaan halen. MegaCat Studios zegt dat zij een nieuwe deal hebben gesloten waar ze heel enthousiast over zijn. Maar helaas zeggen ze ook dat er nu complicaties buiten hun macht om zijn ontstaan, waardoor de vertraging nodig is.

Bekijk de aankondigingstrailer hier:

Ben jij teleurgesteld? Niet gelijk naar buiten rennen met stalen klapstoelen en houten tafels. Nog even geduld. Kijk jij uit naar deze game? Laat het ons weten in de comments.