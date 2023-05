Releasetrailer van Nightmare Reaper uitgebracht

De monsterjacht is begonnen.

De retro-geïnspireerde first-person shooter Nightmare Reaper is vanaf deze week beschikbaar voor de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft ontwikkelaar Blazing Fit Games een nieuwe launchtrailer uitgebracht. De video kan je hieronder bekijken. De game is vanaf 18 mei te koop via de Nintendo eShop voor €29,99.

Nightmare Reaper is gebaseerd op klassieke 2.5D first-person shooters uit de jaren ’90 zoals Doom en Wolfenstein 3D. Het spel heeft elementen van moderne looter shooters en roguelites. Verzamel 80 unieke wapens met verschillende attributen en ga in stijl op oorlogspad in de random-generated levels. Je jaagt op monsters en demonen uit je engste dromen en ontdekt geheimen en schatten die door de levels verstopt zitten. Je kan gevonden goud gebruiken nieuwe vaardigheden vrij te spelen en talloze upgrades te kopen.

Wat is jouw favoriete retro-shooter? Laat het ons weten via een opmerking!