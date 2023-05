Trinity Trigger is nu te spelen op de Nintendo Switch

Het is weer tijd voor een gloednieuwe RPG!

Eind februari maakte XSEED Games en Marvelous bekend dat Trinity Trigger naar Nintendo’s hybride console zou komen naar Amerika en Europa. Inmiddels hoeven fans van RPG’s niet langer meer te wachten op dit spel, want de game is namelijk vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch. Deze titel is er in twee varianten namelijk de normale versie en een Deluxe Edition. De normale versie gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank en de Deluxe Edition voor een bedrag van €59,99. Zoals je waarschijnlijk al verwacht had krijg je bij de duurdere Deluxe Edition alle downloadbare content, die bijvoorbeeld wapens en extra verhalen met zich meebrengt. De RPG Trinity Trigger is trouwens ook fysiek te verkrijgen bij verschillende winkels. Mocht je er voor kiezen om het spel lekker digitaal te kopen in de eShop, dan heb je 2,9 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Trinity Trigger is een RPG waarin de iconische look van de RPG’s uit de jaren 90 worden gecombineerd met de snelle combat van nu. In het spel volg je drie helden die proberen het continent van Trinitia te redden. Tijdens hun reis worden ze geholpen door vreemde wezens, genaamd Triggers, welke kunnen transformeren in acht verschillende wapens. Deze combat draait om het leren meesteren van alle wapens, terwijl je de wereld van Trinitia ontdekt. Bovendien is de game ook te spelen met vrienden in lokale coöp. Gaat het jou lukken om alle raadsels van Trintia te vinden?

Heb je de releasetrailer van een paar weken geleden gemist? Bekijk ‘m dan hieronder terug!

Ga jij straks aan de slag met Trinity Trigger? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!