Hitteseizoen van Splatoon 3 start 1 juni

Nieuwe levels, uitrusting, wapens en nog veel meer!

Splatoon 3 staat erom bekend regelmatig nieuwe dingen toe te voegen. Elke drie maanden is er een nieuw seizoen met nieuwe wapens, levels en uitrusting. Op dit moment is het Bloeiseizoen nog in gang. Spelers hebben tot en met 31 mei om alle honderd catalogusniveaus te behalen, want daarna komt er weer een nieuwe catalogus. In een Twitter-bericht heeft Nintendo bekendgemaakt dat het Hitteseizoen 2023 vanaf 1 juni van start gaat.

In de bijbehorende trailer worden een hoop dingen aangekondigd. Zo komt er een gloednieuw level genaamd Winkelcentrum Poon & Zeehaan en keert Lekkerbektrack terug. Ook Salmon Run krijgt een nieuw level, namelijk Graattraject. Kwistkwast en S-Blast ‘92 zullen twee van mogelijk meerdere nieuwe wapens zijn. En dat is niet alles. Er komen nieuwe Slijkslagkaarten en een nieuwe spelstand. De spelstand heet Eventgevecht en zal uit verschillende soorten bestaan: Trizooka-trammelant, De mist in en Op springen. Natuurlijk komen er ook genoeg nieuwe kledingstukken en zal er in het Hitteseizoen weer genoeg te beleven zijn.

