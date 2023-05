Fan brengt Halo naar de Game Boy Color

Ontwikkelaar SofaSwordsman brengt de launch game die de Xbox in 2001 op de kaart zette – Halo: Combat Evolved – naar de Game Boy Color. Zo meldt gamer.nl en is te lezen op de website van de ontwikkelaar.

SofaSwordsman maakt gebruik van GB Studio om de game te ontwikkelen. Als fan van de originele game probeert de ontwikkelaar zo trouw mogelijk te blijven tijdens het porten van de game. Het eerste level, the Pillar of Autumn, is nu speelbaar in je browser, maar er zijn ook ROMs te downloaden om op de Game Boy Color te spelen. Ook de Analogue Pocket wordt ondersteund.

“I’m sharing a demo with the first level, the Pillar of Autumn and have plans to continue adding levels to the project as time allows.”

SofaSwordsman over de Halo-demake