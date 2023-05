Spirit of the Island komt naar de Nintendo Switch

De vraag is alleen nog wanneer!

Gisteren kondigde PID Games in samenwerking met Meta Publishing en 1M Bits Horde aan dat Spirit of the Island naar de Nintendo Switch gaat komen. En dat is eigenlijk ook meteen alles wat er bekend is gemaakt rondom dit simulatiespel. Er is namelijk nog geen woord gesproken over de releasedatum. Wel weten we dat de ontwikkelaar voor deze titel inspiratie heeft gehaald uit Stardew Valley, Moonlighter en de Zelda-spellen. De gameplay zal dus ongetwijfeld veel op deze games lijken, maar dan wel met een eigen stijl.

Spirit of the Island is een simulatiespel met RPG-elementen dat zich afspeelt op een tropisch eiland. In het spel verken je en toeristische plek waar je de lokale bevolking ontmoet en jouw eigen boerderij begint. Uiteraard valt er in deze game genoeg te verzamelen en te bouwen en kun je op verschillende manieren geld verdienen. Dit doe je bijvoorbeeld door gewassen te verbouwen of door te vissen. Terwijl je door het prachtige, maar gevaarlijke eiland loopt ontdek je verschillende dieren, planten en artefacten. Gaat het jou lukken om meer over jouw verleden te leren?

Ben je benieuwd geworden naar Spirit of the Island? Bekijk dan onderstaande trailer!