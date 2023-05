Great Tusk en Iron Treads in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Vecht tegen twee sterke Paradox Pokémon tijdens dit Tera Raid Battle-event!

Komend weekend staat de tweede ronde van Chesnaught op het programma in Pokémon Scarlet & Violet. Hij is namelijk de sterke tegenstander tegen wie spelers het opnemen in 7-Star Tera Raid Battles. Echter zal dat niet het enige evenement zijn. Great Tusk en Iron Treads maken ook hun opwachting tijdens het event konden weekend. Spelers van Scarlet krijgen de kans om tegen Great Tusk te vechten en Violet-spelers tegen Iron Treads. Wel moet erbij vermeld worden dat je online met de Raids van de andere game mee kan doen. Het zullen 5-Star Raids zijn en de Pokémon hebben verschillende Tera Types. Elk gevecht zal dus net weer anders zijn, waardoor je goed moet kiezen welke Pokémon je gebruikt.

Dit Tera Raid Battle-event vindt plaats van 19 mei om 02:00 uur tot 22 mei om 01:59 uur. Vergeet vooral niet om tegen verschillende Tera Types van zowel Great Tusk en Iron Treads te vechten, want je weet nooit wanneer ze van pas komen.