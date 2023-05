Aonuma: “De toekomst van Zelda is openwereld”

Vaarwel restricties.

Volgens Zelda-regisseur Eiji Aonuma is de toekomst van Zelda openwereld. In een interview met Game Informer, wat vervolgens is opgepikt door Eurogamer, vertelt Aonuma dat ze klaar zijn met de restricties van oudere Zelda-games.

De regisseur vertelt dat Ocarina of Time een formule heeft neergezet waar Zelda-games jarenlang gebruik van hebben gemaakt. Met Breath of the Wild en nu Tears of the Kingdom lijkt er officieel een einde te komen aan die formule. “Ocarina heeft inderdaad de formule bepaald voor de Zelda-titels die daarop volgden,” vertelt hij, “maar dat was niet zonder restricties. We willen spelers zoveel mogelijk vrijheid geven en dat ging niet echt met dat format.”

“Als je erover nadenkt… valsspelen is leuk. Mensen houden daarvan. Het voelt fijn om een shortcut te vinden. […] In eerdere games hadden puzzels maar één oplossing. Dat is een verouderde vorm van gamedesign. Ik ben blij dat we op een punt zijn beland waar meerdere antwoorden mogelijk zijn op één probleem.” Eiji Aonuma – vertaald door de DN-redactie.

Deze verandering lijkt Zelda in ieder geval geen windeieren te leggen. Wat vind jij hiervan? Hoop je toch nog op een Zelda-game met de oude formule? Of wil je alleen nog maar openwereld-Zelda’s? Vertel het in de comments.