The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is in Engeland de grootste gamerelease van het jaar

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is pas een paar dagen uit en breekt nu al records. De verkoopcijfers van de game in het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag namelijk naar buiten gekomen. Hieruit blijkt dat Tears of the Kingdom de grootste gamerelease in het Verenigd koninkrijk is. Dit record stond eerder op de naam van Hogwarts Legacy. Tears of the Kingdom heeft zelfs één derde meer verkocht dan de verkoopcijfers van Hogwarts Legacy. Het nieuws werd op Twitter gedeeld door Christopher Dring, het hoofd van gamewebsite: GamesIndustry.biz.

In the UK, and after just two days, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is already the eighth biggest Zelda game of all time. It's already outsold Skyward Sword, The Wind Waker and A Link Between Worlds. This is based on boxed sales alone. (GfK figures) — Christopher Dring (@Chris_Dring) May 14, 2023

Bovendien staat de game op de 8ste plaats van de best verkochte Zelda games aller tijden. Dit ambitieuze vervolg op BOTW heeft The Wind Waker, Skyward Sword en A Link Between Worlds al voorbij gestreefd. De resultaten zijn enkel gemeten met fysieke exemplaren. Over de digitale verkopen is nog niks bekend. Hadden ze deze cijfers ook meegenomen, dan zou Tears of the Kingdom ongetwijfeld nog hoger in de ranglijst staan. De game staat tevens ook op de vierde plaats van de meest opleverende Zelda games aller tijden. Hij bevindt zich vlak achter Ocarina of Time en Twilight Princess.

