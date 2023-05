[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 20

Welke games kies jij uit de releases van volgende week?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Toy Soldiers HD (fysieke release)

Prijs in de winkels rond de €39,99

Deze game hoort eigenlijk niet meer in de release radar thuis, maar het is toch wel bijzonder te noemen dat Toy Soliders HD een fysieke release krijgt in week 20. Een hele leuke game waarbij je vrijwel alles kapot kan schieten wat uit de Eerste Wereldoorlog komt. Verdedig jezelf tegen allerlei vijanden, wapens en voertuigen en claim die overwinning. Deze HD versie van een klassieker is voor velen van jullie waarschijnlijk één groot stuk nostalgie. Ga jij hem fysiek aanschaffen?

LEGO 2K Drive

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Een open wereld LEGO-game, wie wil dat nou niet? Dit klinkt als muziek in mijn oren. Een vriendelijke variant op GTA, misschien wel. In deze game mag je namelijk vrij rondrijden in een grote wereld. Je kunt zelf auto’s bouwen en meedoen aan allerlei races. Denk aan korte challenges, mini-races en uiteraard ook het echte werk. Niets lijkt te gek in LEGO 2K Drive!

Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 mei:

16 mei: Kargast

16 mei: Trinity Trigger

17 mei: Under the Warehouse

17 mei: World Championship Boxing Manager II

18 mei: 911: Cannibal

18 mei: Apploval

18 mei: Bio Prototype

18 mei: Bunhouse

18 mei: Cyber Citizen Shockman

18 mei: Love on Leave

18 mei: Magic Bubble Shooter: Classic Bubbles Arcade

18 mei: Murtop

18 mei: No One Lives Under the Lighthouse

18 mei: Undergrave

18 mei: Winter’s Wish: Spirits of Edo

19 mei: Battle Kid: Fortress of Peril

19 mei: Demon Gaze EXTRA

19 mei: Garden Simulator

19 mei: LEGO 2K Drive

Verder gaan jullie allemaal The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spelen toch?