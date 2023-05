Populaire fanlevels toegevoegd aan DOOM

Base Ganymede bestaat uit 3 nagelbijtende episodes.

Heb jij de laatste port van DOOM op de Switch? Deze Unity-port, zoals hij door de community wordt genoemd, is onderdeel van de DOOM Slayers Collection. En Bethesda heeft afgelopen week een serie populaire fanlevels toegevoegd die spelers kunnen downloaden, aldus tech-site Tweakers.

Via het menu “Add-on” hebben spelers toegang tot een aantal fancreaties, maar Base Ganymede is bijzonder populair. De add-on is een zogenaamde ‘megawad’, wat inhoudt dat er met de originele assets een praktisch volledig nieuwe DOOM-game is gemaakt. De set bestaat uit 3 hoofdstukken, waarvan de derde een Cacoward heeft gewonnen; een award van fansite Doomworld die wordt uitgereikt aan de beste mods voor de game.

Bekijk het eerste level uit de add-on hier:

