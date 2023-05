Zelda BOTW en Tears of the Kingdom vergeleken in nieuwe video

Welke vind jij mooier?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is vandaag uitgekomen op de Nintendo Switch. Nu het spel voor iedereen te spelen is, wordt er uiteraard ook veel content gemaakt. Zo heeft YouTuber ElAnalistaDeBits nu een video gedeeld waarin Breath of the Wild en Tears of the Kingdom op zowel gameplay als technische gebied met elkaar worden vergeleken. Uit de video blijkt dat licht effecten en de stand van de zon sterk zijn verbeterd. Ook bevat Tears of the Kingdom minder framerate problemen dan zijn voorganger. Tot slot zien we hoe diverse locaties in BOTW zijn veranderd in Tears of the Kingdom.

Ben jij vandaag al lekker aan de slag geweest met Tears of the Kingdom? Of ga jij dit later dit weekend nog doen? Laat het ons vooral weten in de reacties!