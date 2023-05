Monolith soft heeft meegewerkt aan Tears of the Kingdom

Naast de Xenoblade games helpt Monolith Nintendo regelmatig met de ontwikkeling van hun games

Monolith Soft de ontwikkelaar achter de Xenoblade Chronicles serie heeft vandaag op Twitter bevestigd dat ze hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Monolith heeft onder andere geholpen met de graphics, het ontwerp van de game en aan programmeerwerk.

Naast de Xenoblade Chronicles serie heeft Monolith door de jaren heen al aan heel veel andere Nintendo-games meegewerkt. Waaronder: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pikmin 3, The Legend of Zelda: Skyward Sword en de gehele Splatoon serie. Het is dus een erg trouwe partner van Nintendo geworden.

Monolith Soft is een bedrijf met heel veel vertakkingen. Om precies te zijn heeft de Tokyo divisie aan The Legend of Zelda: Breath of the Wild en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gewerkt.