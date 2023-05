Hulp nodig met de derde Tears of the Kingdom Shrine?

We got you covered!

Tijdens de tutorial van Tears of the Kingdom zul je vier Shrines moeten bezoeken, echter tijdens onze eerste sessie met de game (en veel die we hebben gesproken) was het lastig om het pad naar de Shrine in het sneeuwgebied te vinden. Daarom hebben wij van de gameplay hiervan een losse video gemaakt. In de onderstaande video zie je hoe wij richting de derde Shrine zijn gelopen, inclusief alle misstappen vanaf het moment dat we de tweede Shrine uitlopen.