Bekijk een speciaal Tears of the Kingdom-bericht van Aonuma & Fujibayashi

Gedeeltelijk zelfs in het Nederlands!

Ter ere van de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hebben Eiji Aonuma, producer van de serie, en Hidemaro Fujibayashi, director van de game, een speciaal bericht online gezet. De video is hieronder te bekijken en is exclusief op het kanaal van Nintendo Nederland gedeeld. De Japanners spreken zelfs enkele woorden Nederlands in het bericht, door met ‘hallo allemaal’ te beginnen. De video eindigt daarnaast ook in het Nederlands met de woorden ‘veel plezier!’