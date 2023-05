[Special] Interview met de stem van Bowser

Wij mochten de originele stem van Bowser interviewen!

Tijdens Heroes Made in Asia van afgelopen weekend had ik de eer om de originele stem van Bowser te mogen interviewen, Scott Burns. Het was een heel leuk gesprek, mede door zijn briljante humor en zijn positiviteit. Het was lastig om hem zonder brede glimlach een aantal vragen te stellen. Voor het gemak korten we onszelf vanaf nu af met DN en Scott Burns met SB.

In gesprek met Scott Burns

DN: Allereerst hartelijk dank dat we u mogen interviewen. Misschien fijn om in het kort te vertellen wie er tegenover ons zit en waar we u van kennen?

SB: Jullie bedankt voor de interesse en om mijn verhaal op DailyNintendo te delen. Mijn naam is Scott Burns en het meest bekend bij jullie in mijn rol als Bowser sinds Super Mario Sunshine. Roept in zijn rol als Bowser: ‘How dare you disturb my family vacation’. Dit heb ik jaren lang met veel plezier gedaan. Daarnaast heb ik ook veel Amerikaanse commercials ingesproken en ben ik onder andere stemacteur geweest voor games als Freddie Fish en Putt-Putt.

DN: Leuk om te horen dat u zoveel verschillende rollen hebt gespeeld, ook al kennen wij de commercials in Europa helaas niet. Laten we teruggaan naar de rol als Bowser. Hoe ontstond het contact tussen u en Nintendo?

SB: Het is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder, maar er kwam wel wat geluk bij kijken. Ik woonde rond die tijd in Seattle, waar toen ook de opnamestudio’s waren van onder andere Nintendo. Op een gegeven moment kon je auditie doen voor de rol van een ‘boosaardig personage’. Ik had ooit wel van Mario gehoord, maar verder wist ik er vrij weinig van af. De stem die ik moest inspreken moest kwaadaardig klinken, maar tegelijkertijd ook geschikt zijn voor kinderen. De rest is geschiedenis.

DN: Was er niemand in uw omgeving die wist om welke rol het ging?

SB: Ik had van tevoren er niemand over verteld. Nadat duidelijk werd dat ik de rol had gekregen, was vooral mijn zoon door het dolle heen. Hij was een beetje verbaasd dat ik niet wist wie Bowser was hahaha. Nu weet ik gelukkig wel beter!

DN: Is het eigenlijk lastig om de stem van Bowser te doen?

SB: Nee, totaal niet hoor. Vroeger deed ik veel imitaties van beroemde mensen, zoals John Cleese. Ik was dus al gewend om mijn stem anders te gebruiken. Als ik Bowser moet inspreken, dan denk ik grappig genoeg aan de kerstman. ‘Ho, ho ho’, maar dan met een rauw randje hahaha.

DN: Hahaha, zo heb ik er nooit naar geluisterd. Uiteindelijk bent u gestopt met het inspreken van Bowser, wat is daar gebeurd?

SB: Ja, het is echt een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest. Ik heb er nu wel spijt van dat ik toen niet voor Nintendo had gekozen. Het ging echter om een hele lastige keuze. De organisatie van waaruit ik klussen kreeg en kon aanvragen had veel connecties met stemmenwerk in Los Angeles (de grote filmstudio’s). Nintendo zat echter niet aangesloten bij deze organisatie en ik moest kiezen tussen Nintendo of de mogelijkheid om door te breken als stemacteur in (animatie)films enzovoorts.

DN: Wat jammer om te horen dat u zelf hebt moeten besluiten om te stoppen met de rol van Bowser.

SB: Het was in mijn ogen de beste keuze, maar met de kennis van nu had ik natuurlijk voor Nintendo gekozen. Overigens ben ik niet veel later gestopt bij die organisatie en voor mezelf begonnen. Hierdoor kon ik bijvoorbeeld weer wat klusjes bij Nintendo aannemen. Zo ben ik de omroeper in de Mario Tennis-games!

DN: Mooi dat u nog steeds betrokken bent bij het inspreken van videogames. Zijn er nog toekomstplannen/wensen?

SB: Genoeg! Het lijkt mij ontzettend leuk om meer videogames in te mogen spreken. Wie weet horen jullie mij in de toekomst dus nog in andere games. Ik ben zeker nog niet klaar met stemacteren.

DN: Ik hoor dat we moeten gaan afronden. Ontzettend bedankt voor het fijne gesprek. Tot slot; wat vindt u van de sfeer hier op Heroes Made in Asia?

SB: Jij ook erg bedankt, Robert. Bedankt voor het leuke gesprek. Wist je dat dit pas mijn tweede keer is op een conventie zoals deze? Meestal kiezen evenementen voor de huidige Bowser, logisch ook. Sinds ik mij echter in de markt hebt gezet als ‘de originele Bowser’ mag ik steeds vaker langskomen op dit soort prachtige evenementen. De mensen zijn allemaal zo aardig hier. Ik kom zeker nog eens terug naar Nederland. Oh, en jullie stroopwafels zijn erg lekker. De volgende keer ga ik trouwens oefenen op plaatsnamen. Gorinchem is moeilijk uit te spreken, pff.

DN: Warm zijn ze zelfs nog lekkerder, een aanrader! Haha, nou Nederlanders hebben zelfs moeite met de naam Gorinchem. Scheveningen is vaak een pittigere naam.

SB: De volgende keer dat we elkaar spreken, kan ik Scheveningen zeggen. Robert, het was mij een waar genoegen. Tot een volgende keer!

Had jij nog iets willen weten van Scott Burns, de stem van Bowser?