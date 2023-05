Nieuwe DLC voor Dragon Ball Xenoverse 2

Met o.a. Gohan (Beast) en nieuwe raids

Allereerst wat ander nieuws voor Dragon Ball Xenoverse 2 én Dragon Ball FighterZ. Beide games zijn namelijk de 10 miljoen verkochte exemplaren gepasseerd!

Voor Dragon Ball Xenoverse 2 blijven de updates ook gewoon nog komen. Zo hebben we vanaf vandaag een nieuwe DLC voor de game. We kregen op 23 maart al een gratis update met onder andere nieuwe raid quests en ook een nieuwe Awoken Skill: Beast. De trailer daarvoor hieronder:

De DLC genaamd Hero of Justice Pack 2 voegt nóg meer dingen toe aan de game. Zo krijg je nieuwe speelbare karakters in de vorm van: Gohan (Beast), Orange Piccolo, en Piccolo (Power Awakening). Daarnaast is er natuurlijk meer te vinden in de DLC: nieuwe parallel quests, twee extra missies, een nieuwe stage, nieuwe skills, Super Souls en kostuums. Hieronder de trailer voor de Hero of Justice Pack 2 DLC. Ga jij de DLC halen of te druk bezig nog met de gratis update? Of toch te hyped voor de nieuwe Zelda? Deel het hieronder.