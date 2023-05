Komt Mortal Kombat 1 naar de Switch?

Mortal Kombat 12... wordt 1?

In ander nieuws voor de Mortal Kombat fans onder ons zijn er nu vrij sterke geruchten dat er een nieuwe game naar de Switch komt. Op het officiële twitter account werd er een teaser geplaatst waarbij een klok doortikt tot de 11 en daarna verspringt naar 1.

Nu is er aansluitend nieuws gekomen van PS Plus ‘informant’ billbil_kun op Twitter. De nieuwe Mortal Kombat zal Mortal Kombat 1 heten en uitkomen op PC en consoles waaronder ook de Switch. De tweet toont ook drie verschillende edities. Zo is er de Standard, Premium en ‘Kollector’s’ editie.

Nu is het de vraag wat deze informatie betekent en wanneer we meer nieuws kunnen verwachten. De teaser en dit gerucht sluiten op elkaar aan op de titel. Geen Mortal Kombat 12 maar 1 wordt prominent naar voren gehaald. Betekent dit een reboot van de serie? Wanneer we officieel nieuws kunnen verwachten is mogelijk bij de Playstation Showcase of Summer Games Fest. billbil_kun geeft namelijk ook aan dat een officiële announcement niet lang meer op zich laat wachten.

En was het jullie ook opgevallen dat deze game gepland staat voor de Next-Gen consoles, maar de Switch is dat natuurlijk niet. Leaks zijn in het verleden betrouwbaar geweest, maar misschien is dit toch te hoog gegrepen voor de Nintendo console? Wat zou je graag zien van een volgende Mortal Kombat, en zet je aluminiumhoed op en deel wat je denkt dat de volgende game zal zijn. Een reboot? Iets totaal anders?