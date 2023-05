Demo beschikbaar voor Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook

Probeer de game alvast uit voor de release op 26 mei!

Met de aanstaande release van Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook heeft NIS America nieuws erover naar buiten gebracht. Om Switch-spelers de kans te geven om te bepalen of de game wat voor hen is, is er nu een demo uit. De demo is per direct in de Nintendo eShop te downloaden. Vanaf 26 mei kunnen de liefhebbers dan met de volledige game aan de slag. Er is zowel een fysieke als digitale versie te koop. In de eShop kost de game €49,99.

Monster Menu: The Scavengers Cookbook is een dungeon crawler en tactische RPG. Hierin bouw je je eigen team en ga je op avontuur. Je verkent de vele dungeons, vecht met monsters en verandert ze in een heerlijke snack voor bij het kampvuur. Door het creëren van maaltijden wordt je team sterker en gaan je statistieken omhoog.