Bekijk een nieuwe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-reclame

Een nieuwe reclame laat zien wat de game met je kan doen...

De release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom staat nu toch echt voor de deur en dat betekend zo kort voor de release volop media-aandacht. Zo heeft de Australische tak van Nintendo een een reclame uitgebracht die je hieronder kunt bekijken. Een commercial die niet alleen de game zelf centraal zet, maar ook de positieve emoties die The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom teweeg kan brengen. Zo zien we in de commercial een man die na een slopende werkdag de positieve energie weet terug te vinden dankzij deze nieuwe Zelda-titel.

Kijk jij ook zo uit naar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? En ga jij vanaf morgen al met de game aan de slag? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!