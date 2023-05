Agatha Christie – Murder on the Orient Express aangekondigd voor Nintendo Switch

Hercule Poirot moet alles uit de kast trekken om de zaak in Murder on the Orient Express op te lossen.

Menigeen zal het verhaal van Murder on the Orient Express kennen. Naar het gelijknamige boek van Agatha Christie zijn er meerdere verfilmingen van gemaakt. Het is daarom de hoogste tijd voor een game over dit spannende verhaal. Uitgever Microids en ontwikkelaar Microids Studio Lyon hebben aangekondigd dat dat er ook zeker gaat komen. Agatha Christie – Murder on the Orient Express zal in het laatste kwartaal van dit jaar verschijnen op de Nintendo Switch en andere platforms. Een trailer is er helaas nog niet, maar hieronder zijn wel een aantal screenshots te zien.

Deze hervertelling van het beroemde verhaal in Agatha Christie – Murder on the Orient Express speelt zich af in 2023. Het verhaal is in de basis hetzelfde, maar er worden wel wat nieuwe elementen toegevoegd. Zo zal het nieuwe personage Joanna Locke haar opwachting maken en is het geheel naar 2023 gehaald. In de game speel je als Hercule Poirot en moet je een moord op de wereldberoemde trein oplossen. Dit doe je natuurlijk met briljant denkwerk.

