[Special] Interview met Cristina Vee – stemactrice voor anime en videogames

Waar kennen wij Cristina Vee allemaal van?

Heroes Made in Asia vond afgelopen weekend plaats in Gorinchem. Naast een bezoek aan het evenement, mochten we ook met Cristina Vee en Scott Burns in gesprek. Hoe gaaf is dat! Benieuwd welke stemmen Cristina allemaal heeft ingesproken? Vanaf nu kort ik DailyNintendo af met DN en Cristina Vee met CV.

In gesprek met Cristina Vee

DN: Bedankt dat je de tijd wil nemen om ons te woord te staan. Ik ben van de website DailyNintendo waar wij dagelijks schrijven over alles wat met Nintendo te maken heeft en soms ook iets daarbuiten. Zou je jezelf willen introduceren aan onze lezers?

CV: Natuurlijk! Leuk dat jullie interesse hebben in mijn werk als stemactrice. Rollen waar jullie mij misschien van kunnen herkennen zijn Ladybug uit Miraculous Ladybug, Sailor Mars uit Sailor Moon, 5-Volt uit WarioWare en Merrin uit Fire Emblem Engage.

DN: En wat is je favoriete rol?

CV: Oei, lastig. Ik kies dan toch voor Ladybug, vooral door de lieve community. Er zijn zowel kinderen als volwassenen fan van deze serie. Iedereen is zo aardig en ik heb al veel mensen mogen ontmoeten op conventies zoals Heroes Made in Asia.

DN: Mooi om te horen! Aangezien we focussen op Nintendo wil ik graag nog even doorvragen over je rollen voor Nintendo. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?

CV: Mijn rollen bij Nintendo zijn eigenlijk gewoon gekomen door auditie te doen. Als je eenmaal in de wereld van stemmenwerk terecht komt, dan valt je oog daar misschien sneller op. Tijdens de auditie wist ik trouwens niet voor welke game het was. Het enige wat ik te horen kreeg, was een omschrijving van het personage. Daar moest ik het mee doen. Gelukkig is het allemaal goed gekomen!

DN: Was het lastig om de rol te krijgen? Was je nerveus?

CV: Het is niet zozeer lastig om auditie te doen, maar wel om uiteindelijk gecast te worden. Daar ga je als stemactrice niet over helaas. Het beste wat je kunt doen is je voor de volle honderd procent geven. Het scheelt dat ik veel van mijn audities gewoon thuis kan opnemen. Dus echt nerveus ben ik niet.

DN: Ah, ik zag toevallig op YouTube dat je ook muzikaal actief bent. Zijn daar nog meer ontwikkelingen in?

CV: Wat leuk dat je daarnaar hebt gekeken, dankjewel. Muziek heb ik er eigenlijk vooral bijgedaan omdat ik zoveel van muziek maken hou. Sinds kort werk ik samen met een producer om te kijken of we wat professionelere stappen kunnen zetten. Een carrière als zangeres zie ik mijzelf voorlopig nog niet doen, maar ik maak wel veel covers van liedjes. Daarnaast heb ik het slotlied mogen inzingen van Digimon Adventure uit 2020. Dat was een hele mooie mijlpaal.

DN: Zijn er nog wensen voor de komende jaren? Of zou je graag nog bepaalde rollen willen doen ooit?

CV: Op dit moment vind ik het vooral erg leuk om naar conventies zoals deze te gaan. Dat blijf ik de komende periode nog wel even doen. Het is zo leuk om alle lieve mensen te ontmoeten die soms speciaal voor mij hier naartoe zijn gekomen. In de toekomst liggen er zeker nog mooie rollen in het verschiet en blijf ik ook op zoek naar nieuwe grote kansen. Tegelijkertijd wil ik, als de tijd daar rijp voor is, graag een gezinnetje. In dat geval neem ik een klein beetje gas terug. De toekomst ligt dus nog volledig open!

DN: Hopelijk nog nieuwe rollen in Nintendo games dan! Speel je eigenlijk zelf de games waar je stemmenwerk voor doet?

CV: Helaas heb ik niet zoveel tijd om te gamen. Ik heb wel een Nintendo Switch waar Mario Kart nog weleens aan gaat midden in de nacht. Dat is echter alleen als ik niet kan slapen. Er kwam laatst een jongen op me af tijdens een conventie die mij graag wilde uitdagen. Ik heb hem dik ingemaakt, dat zijn wel de mooie game-momenten hahaha.

DN: Zijn er nog favoriete tracks die je graag speelt? Je kunt nu ook racen in Amsterdam!

CV: In Sunshine Airport ken ik alle shortcuts en zijn er weinig mensen die daar van mij gewonnen hebben. Amsterdam heb ik jammer genoeg nog niet gespeeld. Ik hoop nog naar de stad zelf te gaan, dus dan pak ik die track daarna op! Mooi om te kunnen vergelijken dan.

DN: Klinkt als een heel goed plan. Ik zie dat we moeten gaan afronden. Heel erg bedankt dat je voor ons de tijd wilde nemen. Wie weet tot een volgende keer!

Kende jij Cristina Vee al? Of haar stem?