Shuntaro Furukawa: “Geen nieuwe hardware in dit fiscale jaar”

Een opvolger van de Switch? Niet dit fiscale jaar.

Wie de hoop had op het verschijnen van een nieuwe console van Nintendo ergens dit jaar of begin 2024 lijkt pech te hebben. Dit fiscale jaar hoeven we volgens de president van Nintendo, Shuntaro Furukawa, geen nieuwe hardware te verwachten. Dat liet hij weten tijdens de financiële resultaten vergadering waarbij werd gesproken over de komst van nieuwe hardware en het zevende levensjaar van de Nintendo Switch.

Furukawa sprak over de verwachtingen van Nintendo’s hybride console. Het doel van Nintendo is om 15 miljoen Switch-systemen te verkopen dit fiscale jaar, ondanks dat dit lastig te realiseren wordt aldus Furukawa. Daarnaast liet Furuwaka dus ook weten dat ze geen nieuwe hardware verwachten in dit fiscale jaar, ook zal er volgens hem geen geüpgradede versie van de hybride console verschijnen in het huidige fiscale jaar.

Wanneer denk jij dat we een nieuwe console van Nintendo kunnen verwachten? En had jij deze wél in dit fiscale jaar verwacht?