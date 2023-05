Eeveelution-evenement aangekondigd voor Pokémon Unite

Inteleon en Pikachu krijgen daarnaast ook wat aandacht.

Op de Japanse Pokémon Unite-site is aangekondigd dat Umbreon en Leafeon naar Pokémon Unite komen. Daarnaast moeten Gigantamax Eevee ook hun opwachting maken, aldus Nintendo Everything die zo vrij was het Japanse bericht te vertalen.

De komst van Umbreon staat gepland voor 25 mei terwijl Leafeon op 8 juni het spel moet komen verrijken. Daarnaast worden er events georganiseerd waarbij je alleen maar Eevee tegenkomt, met de Gigantamax Eevee als kers op de taart. Dit evenement moet zich afspelen tussen 25 mei en 23 juni. En om de andere Eeveelutions ook in het zonnetje te zetten, komt er speciale holowear beschikbaar voor de andere evoluties van Eevee. Glaceon krijgt deze skin op 11 mei, Espeon is dan aan de beurt op 18 mei, Sylveon op 25 mei en tot slot Glaceon op 1 juni.

Maar dit is nog niet alles: Inteleon komt ook naar Pokémon Unite, hoewel die datum nog niet bekend is. En na het succes van Pikachu Party zal ook dit evenement een herhaling krijgen. Tussen 6 juni en 9 juni krijg je de kans om de Pikachu Party te (her)beleven.

