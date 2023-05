Dordogne verschijnt 13 juni

Ontdek de omgeving en los puzzels op in het verhaalgedreven avontuur in Dordogne.

Dordogne werd al in 2020 aangekondigd voor de Nintendo Switch. Daarna duurde het lange tijd voor er weer iets over gehoord werd. Tijdens de Indie World in november 2022 werd er bekendgemaakt dat de game voor lente 2023 gepland staat. Inmiddels is het al lente en is er nu nieuws over de releasedatum. Uitgever Focus Entertainment heeft namelijk een nieuwe trailer van dit handgetekende avontuur online gezet. In de trailer, die hieronder te bekijken valt, onthullen ze dat de game op 13 juni verschijnt.

Dordogne is een verhaalgedreven avontuur waarin je het verhaal volgt van Mimi. Mimi is een jonge vrouw die het huis bezoekt van haar recentelijk overleden oma. Deze heeft vele brieven en puzzels voor haar achtergelaten. Om ze op te lossen zal Mimi de omgeving moeten verkennen en plekken bezoeken die veel waarde hadden voor haar en haar oma. Bewandel herinneringen, ontdek Mimi’s jeugd en de vele hartverwarmende kleine avonturen die zij en haar oma beleefden.

Raak jij ook geheel betoverd door de trailer van Dordogne? Laat het ons weten in de reacties!