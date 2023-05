Super Mario Bros Movie meest succesvolle animatiefilm in Nederland ooit

Verslaat vorige recordhouder Minions van dezelfde studio.

In een persbericht heeft Universal Studios officieel bekendgemaakt dat The Super Mario Bros. Movie de meest succesvolle animatiefilm is die ooit in Nederland heeft gedraaid. Met een omzet van € 14,7 miljoen sinds de release op 5 april 2023 verslaat Mario de animatiefilm Minions. Inderdaad, dezelfde animatiestudio die de Mario-film heeft gemaakt: Illumination.

In hetzelfde bericht geeft de studio aan dat de Mario-film op de 13e plek staat van meest succesvolle films in Nederland ooit. Daarmee is de film van de besnorde loodgieterbroers succesvoller dan films als The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring en Top Gun: Maverick. Zelfs Star Wars: The Force Awakens, de grote comeback van Star Wars sinds Disney eigenaar is van die franchise, kan niet op tegen Mario.

Voor Universal zelf staat The Super Mario Bros. Movie op de tweede plek van meest succesvolle filmreleases in Nederland. Alleen de James Bond-film No Time To Die heeft het beter gedaan. Maar met deze snelheid is het nog maar de vraag hoe lang Daniel Craig Mario voor kan blijven. Wij snappen in ieder geval waarom het zo goed gaat, als je onze review leest.

