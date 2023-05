Nintendo toont releaselijst met aankomende Switch-games

Welke games kunnen we de komende tijd verwachten?

Nintendo heeft vandaag de financiële resultaten over het afgelopen fiscale jaar gedeeld en daarbij is ook een overzicht vrijgegeven van aankomende releases voor de Nintendo Switch. De lijst toont zowel aankomende titels van Nintendo zelf als van third-party ontwikkelaars. Op het gebied van games van NIntendo zelf staat uiteraard Tears of the Kingdom genoemd. Naast deze titel staat ook Pikmin 4 op de planning voor 21 juli. Ook zien we Metroid Prime 4 op de lijst staan, echter nog steeds zonder datum.

Onderstaand overzicht toont naast Nintendo’s eigen games ook de third-party releases voor de komende periode. Naar welke titels kijk jij het meeste uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!