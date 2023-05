Nintendo deelt financiële resultaten van afgelopen fiscale jaar

De verkopen van Nintendo's hybride console beginnen af te nemen maar met de winst zit het wel goed,

Nintendo heeft de financiële resultaten gepubliceerd voor 2022-2023, ofwel van het afgelopen fiscale jaar. Zo deelde Nintendo onder andere de totale omzet alsmede de verkoopcijfers van de geliefde hybride console. De laatstgenoemde cijfers zijn overigens niet zo goed als Nintendo vooraf had gehoopt. De Nintendo Switch is nu in totaal 125,6 miljoen keer verkocht, al had Nintendo verwacht in het afgelopen fiscale jaar 19 miljoen exemplaren te verkopen. Dat laatstgenoemde doel is niet behaald.

Nintendo verkocht in het afgelopen fiscale jaar in totaal 17,97 miljoen Nintendo Switch-apparaten. Dat is niet alleen minder dan de beoogde 19 miljoen stuks, het is ook een daling van 22,1% ten opzichte van het jaar ervoor. Tekorten van onderdelen worden door Nintendo als een van de oorzaken hiervan genoemd. Het waren overigens niet alleen de hardwareverkopen die zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar, ook bij de softwareverkopen was sprake van een daling ten opzichte van het jaar ervoor. De softwareverkopen waren 9% minder dan het jaar ervoor. Het aandeel aan digitale verkopen steeg overigens wel behoorlijk, met ruim 12%.

De cijfers zijn dan misschien wel niet zo goed als men van te voren had gehoopt, Nintendo’s blijft financieel wel degelijk gezond en maakte maar liefst 4,1 miljard euro winst. De winst blijkt daarmee in lijn met die van het jaar ervoor. Hieronder tref je de belangrijkste financiële resultaten aan in een overzicht:

Financiële resultaten Nintendo [1 april 2022 tot en met 31 maart 2023]

Totale omzet: 10,8 miljard euro

Operationele winst: 3,4 miljard euro

Reguliere winst: 4,1 miljard euro

Nintendo Switch hardware verkopen in totaal: 125,62 miljoen exemplaren

Nintendo Switch software verkopen in totaal: 1,03 miljard exemplaren