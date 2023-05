Uitslag van Splatoon x The Legend of Zelda-Splatfest bekend

De strijd ging tussen Team Kracht, Team Wijsheid en Team Moed, maar wie heeft er gewonnen?

Met de aanstaande release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom was het tijd om een belangrijke strijd te beslechten. De Triforce bestaat uit drie elementen: kracht, moed en wijsheid. Maar welke van de drie zou nou favoriet zijn onder spelers. Dat hebben Splatoon 3-spelers afgelopen weekend uitgevochten in het Splatfest. Tevens konden spelers op een exclusief level strijden. Het level van Driekleurengevechten was een competitieve map in de vorm van de Triforce. De uitslag van het Splatoon x The Legend of Zelda-Splatfest kan je hieronder lezen.

Voorafgaand aan het Splatfest waren de team al druk bezig met het verzamelen van prijsschelpen. Ze hielden elkaar ook redelijk in evenwicht, want de verschillen zijn klein. Toch is Team Kracht met de zeven punten voor deze categorie aan de haal gegaan. Ze behaalden 34,23%, Team Wijsheid 33,70% en Team Moed 32,07%. De volgende categorie waarvoor punten binnengehaald konden worden was het meeste aantal stemmen. Dat is vrij duidelijk gewonnen door Team Kracht. Ditmaal met 36,90% van de stemmen, waarvoor ze acht punten ontvangen. Team Wijsheid behaalde 32,08% en Team Moed 31,02%. De rest van de punten werden verdeeld met de gevechten.

In zowel Open als Pro als Driekleurengevechten heeft Team Kracht de meeste invloed verzameld. Daarom krijgen ze daarvoor in totaal 42 punten. De precieze percentages voor invloed in Open zijn: 34,22% voor Team Kracht, 33,72% voor Team Wijsheid en 32,06% voor Team Moed. Voor Pro waren de percentage vergelijkbaar met Open, namelijk: 35,12% voor Team Kracht, 33,07% voor Team Wijsheid en 31,80% voor Team Moed. In Driekleurengevechten lag de uitslag tussen Wijsheid en Moed wel dichterbij elkaar, maar helaas maakte dat niks meer uit voor de punten. De percentages zijn 34,47% voor Team Kracht, 32,89% voor Team Wijsheid en 32,64% voor Team Moed.

De winnaar met 57 punten is dus geworden Team Kracht! Gefeliciteerd spelers van Team Kracht! De superzeeslakken ontvang je bij opstarten van Splatoon 3. Hoeveel je er krijgt hangt ervan af welke titel je hebt behaald en of je team heeft gewonnen. Al zat je niet in Team Kracht, dan nog ontvang je een aantal van die lastig te krijgen superzeeslakken.

Voor welk team heb jij gestreden? Ga je Tears of the Kingdom halen op 12 mei? En wat vond je van het exclusieve Driekleurengevecht-stage in het thema van de Triforce? Laat het ons weten in de reacties!