Seizoen 2 van Just Dance 2023 Edition gaat morgen al van start!

Dit tweede seizoen staat helemaal in het teken van het Eurovisiesongfestival!

Sinds de bekendmaking van Just Dance 2023 Edition wisten we al dat het dansspel updates zou ontvangen en dan hebben we het niet alleen over bug-oplossingen. Ubisoft beloofde in september namelijk dat er nieuwe modi en liedjes naar de game zouden komen. Een paar maanden terug, op maandag 27 februari, konden dansers aan de slag met het eerste seizoen, welke onder andere een gloednieuw progressiesysteem toevoegde. Bij het tweede seizoen is dat ook weer het geval en dat betekent dat er weer genoeg beloningen verzameld kunnen worden.

Seizoen 2 staat trouwens helemaal in het teken van het Eurovisiesongfestival, dat morgen natuurlijk gaat beginnen. Daarom worden er in dit nieuwe seizoen uiteraard liedjes van het Songfestival toegevoegd. Zo kunnen we morgen, op dinsdag 9 mei, dansen op SloMo van Chanel en woensdag 17 mei los gaan op Give That Wolf A Banana van Subwoolfer. Mocht je niks met het Eurovisiesongfestival hebben, wees dan niet getreurd! Deze maand worden onder andere ook dansen op Legacy Tracks The Fox (What Does The Fox Say?) van Ylvis en Wannabe van Spice Girls.

In Just Dance 2023 Edition dans je net zoals voorgaande jaren op de allerleukste nummers van dit moment. In het spel volg je zoals gewoonlijk de bewegingen op het scherm, die jouw Joy-Con of smartphone voor je registreert. In dit nieuwste deel kun je lekker jouw hele lichaam bewegen op onder andere Physical van Dua Lipa, CAN’T STOP THE FEELING! Van Justin Timberlake en Sweet But Psycho van Ava Max. Bovendien heeft de game dit keer weer een volledig nieuw uiterlijk gekregen en kun je samen met jouw vrienden online jullie dansmoves aan elkaar laten zien! Om dit nieuwste deel te vieren zullen er later dit jaar ook meer gratis updates beschikbaar worden gesteld, die onder andere nieuwe spelmodi en liedjes met zich meebrengen.

Ben je benieuwd geworden naar het tweede seizoen van Just Dance 2023 Edition? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!