[Review] Xenoblade Chronicles 3 – Uitbreidingspas

Is de uitbreidingspas jouw geld waard? Dat lees je in deze review!

Wanneer je vecht om te overleven of overleeft door te vechten, een nieuwe uitbreiding voor Xenoblade Chronicles 3 staat klaar om te verkent te worden. Is het de moeite waard? Je leest het in de review.

De uitbreiding van Xenoblade Chronicles 3 is in verschillende pakketten uitgebracht die niet afzonderlijk van elkaar te koop zijn. In totaal gaat het om vier pakketten, waarbij de laatste het meest spannend is, namelijk een uitbreiding op het verhaal. We nemen ze hieronder stuk voor stuk met je door.

Volume 1. Adventure Support Pack

Het eerste pakket is eigenlijk ook meteen de minste van de vier. Het biedt een aantal waardevolle items aan die je hierdoor versnelt kan krijgen. Hierbij kun je denken aan zilveren Nopon Coins en gouden Nopon Coins, die je bijvoorbeeld kunt inzetten om het level van een class te verhogen. Het zijn handige voorwerpen, maar zijn ook beschikbaar in de main game. Naast de items, zijn er ook kleurenvarianten van outfits beschikbaar gemaakt, waarbij de een meer geslaagd is dan een ander. Uiteindelijk voelt het eerste pakket niet meer aan als een extraatje.

Volume 2. New Hero & Intense Enemy Battles

Vanaf het tweede pakket wordt de inhoud al een stuk interessanter gemaakt. In het tweede pakket staat de nieuwe held Ino centraal. Aan de hand van een aantal quests leer je haar en sommige gebieden in Aionios beter kennen. Hoewel het personage je soms doet denken aan een zeker personage uit Xenoblade Chronicles 2, heeft het nog voldoende aan eigen karakter en vaardigheden om hier zich van te doen onderscheiden. Daarnaast zorgt het einde van haar quest een verrassend einde, die fans van deel 2 ongetwijfeld doet verblijden.

Naast een nieuw personage biedt het tweede pakket een aantal uitdagende gevechten aan. Middels een portaal word je naar speciale wereld gebracht waarmee je gevechten kunt activeren. Indien je dit naar een succes weet te leiden, kun je beloningen verdienen, waaronder nieuwe outfits zoals zwemkleding.

Volume 3. New Hero & More Tough Challenges

Het derde pakket bouwt verder op het tweede pakket. Er worden nieuwe uitdagingen aangeboden, waarin je met één personage gevechten aan kunt gaan. Dat is wennen, aangezien je met een sextet altijd wel iemand hebt die de ander kan opvangen of waarmee je een combo kan uitvoeren. Na elk gevecht kan je een extra held erbij halen, waardoor er soms beroep wordt gedaan op tactische inzichten. Een toffe toevoeging!

Het meest interessante is de aanvulling van een nieuwe held, Masha. Masha is een personage die speciale juwelen kan maken, waardoor zij een interessante toevoeging is. Met name op gebied van accessoires die anderen kunnen dragen en van belang zijn tijdens gevechten. Aan het einde van haar quests doet zij een boekje open en deelt dat zij verwantschappen heeft een personage uit Future Redeemed (en daarmee ook uit het tweede deel).

Volume 4. Future Redeemed!

Het vierde gedeelte van de uitbreidingspass is verreweg het meest interessant. Het biedt een verhaallijn aan die zich voor de main game afspeelt; een prequel. Met een nieuwe cast aan personages, met aanvulling van oude bekenden, verbindt het verhaal de lijntjes tussen de hoofdgames aan elkaar. Er wordt ingegaan op het ontstaan van Aionios, en doet een beroep op nostalgische gevoelens voor spelers die bekend zijn met het eerste én tweede deel. Dit wordt wederom mooi verpakt in mooie werelden, cinematics, de nodige humor en fantastische muziek.

Zonder verder in te gaan op het verhaal, zijn er ook een hoop nieuwe zaken op gameplay gebied. Zo biedt het een overzicht aan van wat er in een omgeving te ontdekken valt. Je kunt hierbij denken aan de unieke monsters, schatkisten, maar ook scenes waarbij een van de personages herinneringen ophaalt. Door het overzicht is het stukken duidelijker hoeveel progressie je hebt geboekt en wat er nog gedaan kan worden. Dit is een optie die ik graag in de toekomst terug zie komen.

Vernieuwingen zijn er in subtiele mate ook terug te vinden in de gevechten. Het vertrouwde systeem uit de main game is aanwezig en is op subtiele wijze aangepast. In vorm van Unity kunnen personages samen een sterke aanval lanceren. Hierbij staat ook de mogelijkheid om de combinaties te wisselen, waardoor het interessant kan zijn om variaties uit te proberen.

Het vierde pakket ofwel Future Redeemed is goed uitgewerkt. Het bouwt verder op wat de main game al goed deed en biedt voldoende vernieuwingen aan om zich te onderscheiden. Mocht je alles willen ontdekken dan staat het avontuur garant voor zo’n dertig uur speelplezier.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat er een hoop content wordt aangeboden middels de uitbreidingspas. De extra helden zijn dan ook tof uitgewerkt en de presentatie van prequel is van sterk niveau. Voor wie de serie een warm hart toe draagt, kan ik aanbevelen om de uitbreidingspas naar binnen te halen. Het is echt weer een klein feestje om wederom te mogen duiken in de wereld van Xenoblade Chronicles!

+ Presentatie van Future Redeemed

+ De werelden zijn mooi ontworpen

+ Toffe nieuwe helden en quests

+ Uitdagende gevechten

Eerste pakket is handig, maar verwaarloosbaar

DN-Score: 9,0

Met dank aan ons oud-redactielid Vincent, die deze review heeft geschreven.