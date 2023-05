Mia and the Dragon Princess gameplay verschenen

Kijken en kiezen in deze interactieve actiefilm

Mia and the Dragon Princess is een live action interactieve actiefilm van ontwikkelaar Good Gate Media en uitgever Wales Interactive, die eerder deze week verscheen op de Switch. Om de release van deze film te vieren heeft het YouTube-kanaal: Handheld Players nu een uitgebreide video gedeeld waarin we ruim 36 minuten te zien krijgen van Mia and the Dragon Princess. Zo krijg jij alvast een goede indruk van de verschillende personages en de actiescènes waarin jij diverse keuzes zult maken. De beelden zijn hieronder te bekijken.

De film gaat over Mia, een dapper barmeisje wiens leven in chaos wordt ondergedompeld als ze op haar werk een mysterieuze vrouw te hulp schiet. Zij is op de vlucht is voor een groep gewelddadige misdadigers. Je moet als Mia zien te overleven en achterhalen wat er aan de hand is. Dit doe je door tijdens de film allemaal keuzes te maken die impact hebben op het verhaal, maar ook op de levens van je andere groepsleden die tevens je collega’s zijn.

Ben jij van plan om binnenkort met deze interactieve film aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!