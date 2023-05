[Sfeerimpressie] Heroes Made in Asia – lekker ruim opgezet

Is Heroes Made in Asia wat voor jou?

Heroes Made in Asia werd dit weekend voor de derde georganiseerd. Een beurs die zich focust op alles wat met de Aziatische cultuur te maken heeft. Ik mocht een kijkje nemen en zelfs meer dan dat! Ben je benieuwd wat er allemaal te beleven valt in de evenementenhal van Gorinchem? Lees dan snel verder.

Het eerste rondje

Gorinchem ligt misschien niet zo centraal als Utrecht (Heroes Dutch Comic Con), maar is nog steeds goed bereikbaar met de auto. Via het openbaar vervoer is het wat lastiger, maar de organisatie zorgt voor voldoende pendelbussen de hele dag door. Heroes Made in Asia bestaat uit één grote hal met een kleinere eerste verdieping die bereikbaar is via een mooie centrale roltrap. Het oogt allemaal erg overzichtelijk.

In mijn eerste rondje door de grote hal valt meteen de fijne indeling op. Er is genoeg ruimte om veel mensen aan te kunnen. Direct bij de ingang vind je de informatiebalie, waar je bijvoorbeeld een plattegrond kunt krijgen. Wat opvalt is dat veel mensen eigenlijk direct naar de eerste verdieping ‘rennen’ om daar hun ticket te bemachtigen voor een workshop. Na een dag op de beurs merk ik dat daar ook veel belangstelling voor is. Verder vind je op de begane grond heel veel kraampjes om merchandise of zelfgemaakte kunst te kopen.

Loop je via al deze kraampjes naar de andere kant van de hal dan zijn daar twee grote podia. Eén voor de gametoernooien en de ander voor optredens, cosplaywedstrijden of Q&A’s met bekende mensen. Uiteindelijk maakte ik het rondje af door te eindigen bij de heerlijke eetkraampjes.

Eten

Als je van de Aziatische keuken houdt, dan zit je bij Heroes Made in Asia gebakken. Vrijwel al het lekkers wat de Japanse keuken te bieden heeft is er te vinden. Zelfs de normaal gesproken wat lastiger te vinden gerechten, zoals Okonomiyaki (Japanse pannenkoek) of Karaage (Japanse gefrituurde kip) worden hier vers voor je klaargemaakt. Je kunt echter ook voor Koreaanse of Indonesische gerechten kiezen. Of gewoon voor een broodje kroket! De wachttijden verschillen erg per kraam, maar over het algemeen is het vroeger op de ochtend nog wat rustiger. Vanaf 12 uur staan er soms flinke rijen. Je kunt dus beter in de middag op zoek naar die speciale Mario-knuffel.

Merchandise

Op het gebied van merchandise is er vrijwel alles mogelijk. De grotere stands bieden alles aan wat betreft officiële merkspullen. Denk aan Nintendo knuffels of Funko Pops. Ik heb echter het meest rondgelopen bij de kleinere kunstenaars. Bij hen kun je soms zelfs iets persoonlijks laten maken. Een anime tekening van jezelf bijvoorbeeld. Drie kraampjes wil ik even in het zonnetje zetten. Die vielen mij echt op. Als liefhebber van kunstvormen (docent muziek) vind ik het fantastisch om te zien dat deze talentvolle mensen zich kunnen laten zien. Neem vooral een kijkje op de Instagram pagina’s van stainedglassgeek, studio.zollie en bumblefly_studios.

Activiteiten

Zowel op zaterdag als zondag zijn er ontzettend veel workshops om te volgen. Die variëren van een traditionele thee ceremonie tot aan een rondje speeddaten. Dat laatstgenoemde wilde ik graag eens proberen, alleen was er op mijn tijd helaas te weinig animo van het andere geslacht. Voor deze specialere activiteiten moet je wel een gratis ticket ophalen. Dit kan op bepaalde momenten gedurende de dag.

Voor de verschillende podia in de hal heb je geen speciaal ticket nodig. Zo kon je op één van de podia naar kookdemonstraties kijken, erg gaaf! Op het eerste hoofdpodium werden er allerlei toernooien georganiseerd, al viel met name het Super Smash Bros. Ultimate toernooi op. Hier werd keihard gestreden om de eerste plek. Als publiek is het erg leuk om naar te kijken. Op het andere podium waren juist zoals eerder gezegd allerlei grote events, waaronder Q&A’s met bekendere sprekers. Wij mochten zelf ook twee van deze speciale gasten interviewen. Scott Burns, de stem van Bowser in de videogames, en Cristina Vee, de stem van bijvoorbeeld Tulin in Breath of the Wild of 5-Volt in WarioWare. Daarover later meer!

Conclusie

Heroes Made in Asia is voor iedereen. Dat is mijn conclusie. Het is een erg toegankelijk evenement waar mensen die niet zoveel kennis hebben over de Aziatische cultuur, zich zeker welkom zullen voelen. Aan de andere kant is er een sterke community van cosplayers en gamefanaten die hier juist terecht kunnen voor de ‘real experience’. De mooie grote hal van Gorinchem maakt het plaatje compleet! Wie zie ik volgend jaar nog meer, naast de winnaar van onze prijsvraag? Het volgende evenement staat trouwens alweer voor de deur. Heroes Dutch Comic Con vindt plaats op 24 en 25 juni.