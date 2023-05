[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 19

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99

Natuurlijk beginnen we met The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dit is dé game waar menig Nintendo-fan zich al 6 jaar op verheugt. Waarschijnlijk ben je wel bekend met deze game, maar voor de zekerheid een samenvatting: Tears of the Kingdom speelt zich af na Breath of the Wild. Je verkent weer Hyrule, maar dit keer is het land een grote verandering ondergaan. Zwevende eilanden verbergen geheimen boven Hyrule en het is aan jou om te klimmen, vliegen, ontdekken en bouwen. Want ja, het bouwen van voertuigen en combineren van items is een belangrijk onderdeel van de gameplay. Mocht je meer info zoeken, blijf dan vooral op Daily Nintendo. Op het internet duiken namelijk al spoilers op. Dus pas op! The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is verkrijgbaar vanaf 12 mei.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

Prijs in de Nintendo eShop: € 49,99

Komen er nog meer games uit naast Zelda? Jazeker! Zoals TT Isle of Man: Ride on the Edge 3; een motorrace-simulatie waarin je over 200 km aan openbare weg racet. Raceward Studio heeft ontzettend hard gewerkt aan deze ultra-realistische racing sim. We zijn dan ook blij om te zien dat ze ook deel 3 naar de Nintendo Switch brengen. Ben jij een echte motorracefan? Check dan zeker TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 die verkrijgbaar is vanaf 11 mei.

Wat verder verschijnt in de week van 8 tot en met 14 mei: