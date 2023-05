Mia and the Dragon Princess krijgt launchtrailer

Live action keuzes in deze net verschenen Switch-titel!

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, is Mia and the Dragon Princess nu dan eindelijk verkrijgbaar op de Nintendo Switch. En daar hoort natuurlijk een launchtrailer bij. Mia and the Dragon Princess is een live-actie, interactieve actiefilm over Mia, een dapper barmeisje wier leven in chaos wordt ondergedompeld als op haar werk een mysterieuze vrouw verschijnt, op de vlucht voor een bende gewelddadige misdadigers en geen Engels sprekend.

Wanneer een mysterieuze vrouw in haar leven komt voor hulp, beginnen de problemen. Slechteriken zoeken de vrouw op en nu moet Mia zien te overleven en achterhalen wat er aan de hand is. Je maakt keuzes in het verhaal die een impact hebben op het verhaal, wat je weet, maar ook je andere groepsleden die tevens je collega’s zijn.

Klinkt Mia and the Dragon Princess jou wel interessant? of is dit toch wat te anders voor je? Laat het hieronder weten.