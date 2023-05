Wii Sports opgenomen in World Video Game Hall of Fame

Net als: Computer Space, Barbie Fashion Designer en The Last of Us.

Wii Sports verscheen in 2006 als bundel titel bij de Wii. De game werd al vrij snel een cultureel fenomeen. Waar gaming eerder een hobby voor nerds en geeks leek te zijn gingen nu opeens complete families, die normaliter niks met het medium hadden met de Wii aan de slag. De game heeft daarmee dus een cruciale rol gespeeld in het populair maken van games bij het grote publiek. Mede hierom is het dan ook niet gek dat de game is opgenomen in de “World Video Game Hall of Fame” van The Strong National Museum of play in New York. Wii Sports is verkozen naast andere titels, waaronder: Barbie Fashion Designer, Computer Space en The Last of Us. Helaas hebben andere grote titels als: GoldenEye 007, Quake, Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, NBA 2K en Wizardry geen plek kunnen bemachtigen.

The World Video Game Hall of Fame bestaat al sinds 2015. Ieder jaar kunnen gamers, games nomineren. De voorwaarden hierbij zijn dat de game een langere tijd populair moet zijn geweest en een grote impact had op de games industrie. Vervolgens bepaald een raad van journalisten, specialisten en wetenschappers uiteindelijk welke game er aan het museum wordt toegevoegd. Naast Wii Sports zijn er al meerdere Nintendo games in de Hall of Fame te vinden. Waaronder The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario Bros en Pokémon Red en Green. Bekijk hier de complete lijst.

Welke Nintendo games zouden er volgens jou nog aan de Hall of Fame moeten worden toegevoegd? Laat het weten in de reacties!