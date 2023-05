[Review] Picross S9 – Iedereen kan picross-puzzels maken

Wat zal er nieuw zijn in Picross S9?

Het is bijna niet te geloven dat we zijn aangekomen bij het negende deel van de Picross S-serie van ontwikkelaar en uitgever Jupiter. Het eerste puzzelspelletje in de serie, genaamd Picross S, verscheen in 2017. In nog geen zes jaar tijd is het alweer tijd voor Picross S9. In de tussentijd is de basis van de game natuurlijk hetzelfde gebleven, maar zo nu en dan werden er wel nieuwe modi toegevoegd. Zo voegde Picross S8 lokale multiplayer tot vier spelers toe. Wat trouwens heel schappelijk ook naar de vorige titels werden gebracht. Picross S9 brengt trouwens ook weer iets nieuws met zich mee. Wat dat precies is lees je in deze review.

Hoe verzinnen ze toch steeds al die puzzels?

Net zoals zijn voorganger heeft ook Picross S9 weer een totaal van 485 puzzels. Deze zijn opnieuw verdeeld over Picross, Mega Picross, Clip Picross en Color Picross. Dit betekent dat er dus helaas geen nieuwe soort puzzels zijn gecreëerd, maar natuurlijk zijn er wel andere illustraties die je maakt. Deze afbeeldingen variëren van groenten tot dieren en voorwerpen tot kledingstukken. Hoewel er in dat opzicht dus geen nieuwe modus is, zijn de hoeveelheid puzzels aan de andere kant wel meer dan genoeg om tientallen, dan wel niet honderd, uren zoet te zijn.

Ook heeft dit spel weer vijf extra puzzels waarvan er drie ontgrendeld worden als je Picross S4, Picross S5 en Picross S6 op jouw Nintendo Switch hebt staan. De grootte van deze picross-puzzels zijn 30 bij 30. Dat zijn dan ook meteen de allergrootste en moeilijkste puzzels die er aanwezig zijn in Picross S9. Dit houdt trouwens niet in dat de kleinere picross-puzzels heel makkelijk zijn, in tegenstelling juist. De eerste paar puzzels beginnen namelijk vrij simpel, maar al snel wordt het een stuk ingewikkelder om de picross-puzzels zonder tips op te lossen. Als het dan toch iets te heet onder je voeten wordt, kan het spel je gelukkig altijd nog helpen.

Ben je niet heel goed in Picross? Geen probleem!

In de inleiding liet ik weten dat Picross S9 iets nieuws met zich mee heeft gebracht, maar nee, helaas is dat geen nieuwe modus. Ondanks dat, zal het een aantal spelers die wat minder goed in Picross zijn enorm helpen. Voorheen moest je, als je een fout had gemaakt, zelf maar kijken welk gekleurd vakje onjuist was. Dit resulteerde erin dat ik bijvoorbeeld een puzzel helemaal opnieuw moest maken, wat vooral bij de grotere puzzels erg balen is. Gelukkig hebben we in dit nieuwste Picross S-spel de mogelijkheid om terug in de tijd te gaan. Stapje voor stapje kun je namelijk vakjes weghalen en daardoor makkelijker een fout oplossen. Toch zul je dan wel goed moeten zoeken waar je precies een fout hebt gemaakt. Dit is namelijk niet altijd even eenvoudig om te doen.

Daarbij is het ook weer mogelijk om de zogenoemde Hint Roulette te gebruiken, die automatisch willekeurige vakjes voor jou inkleurt. Natuurlijk kun je ook nog steeds instellen dat je wilt zien in welke rij je een vakje kunt inkleuren en het onmogelijk maken om per ongeluk een foutief vakje in te kleuren. Er waren dus al drie opties aanwezig die het spel makkelijker voor je kunnen maken, maar Picross S9 doet daar nog een schepje bovenop. In tegenstelling tot de laatste drie genoemde hulpmethodes, geeft de Rewind Puzzle-functie jou geen penalty in het menu. Uiteraard gaat jouw tijd niet mee achteruit, maar dat kunnen we natuurlijk wel voor lief nemen.

Hoera, weer een nieuwe achtergrond!

Zoals je misschien al wel verwacht had is er op het audiovisuele gebied vrij weinig veranderd. Ja, de achtergrond heeft voor de zoveelste keer weer een andere kleur gekregen en de muziek is ook ditmaal bij elke modi weer gloednieuw. Net zoals de muziek van Picross S6 vind ik ook de soundtrack van dit deel niet per se heel geweldig. Ondanks dat doet het prima zijn werk als achtergrondmuziekje. In de instellingen kun je trouwens wel wisselen tussen een bepaald aantal liedjes. Het probleem voor mij is meer dat je na een paar uur de deuntjes wel gehoord hebt. Daardoor gaat de muziek op een gegeven moment wel vervelen. Daarom zette ik tijdens mijn speelsessies regelmatig mijn eigen muziek op, maar dat is natuurlijk helemaal niet erg. Het blijft tenslotte picross. Stel je zou die puzzels in een boekje maken, dan heb je misschien ook jouw eigen muziek aan staan of hoor je helemaal niks. Ik zie het dus niet echt als een minpunt, maar meer iets waar je als speler bij na moet denken als je het spel opstart.

Ik wil het ook nog eventjes dieper op het uiterlijk ingaan. In het specifiek op de kleine afbeeldingen die je in het menu ziet als je een puzzel hebt opgelost. Bij een opgeloste puzzel in het menu van Color Picross zie je namelijk een leuke animatie. Alleen bij de normale Picross en Mega Picross is dit niet het geval. Het lijkt mij een leuk idee om bij elke modus een animatie zoals die bij Color Picross te zien. Daardoor leeft de game namelijk nét een beetje meer. Wellicht leuk om dat toe te voegen bij Picross S10, Jupiter?

Conclusie

Zo, toen waren we alweer aangekomen bij de conclusie van deze review. Zoals je hebt kunnen lezen is Picross S9 eigenlijk vrijwel identiek aan Picross S8. Eerlijk gezegd was dit ook wel een beetje te verwachten aangezien je weinig kan veranderen aan de formule van picross-puzzels. Toch wil ik deze game zeker aanraden aan mensen die bijvoorbeeld een vorig Picross S-spel al hebben uitgespeeld en dit soort puzzels erg leuk vinden. Ook is dit nieuwste Picross S-spel ideaal voor iemand die picross leuk lijkt, maar het misschien toch een beetje ingewikkeld gaat vinden. Dit komt doordat je in dit deel de puzzels kunt terugspoelen waardoor je makkelijk een fout kunt herstellen. Bovendien is de prijs van €9,99 voor maar liefst 485 in mijn ogen echt niet veel en ben je voorlopig wel even zoet met puzzelen.

+ Opnieuw ongelofelijk veel uren aan puzzelplezier

+ Goede prijs-kwaliteitverhouding

+ De Rewind Puzzle-functie helpt spelers die picross wat moeilijker vinden…

– …maar dan moet je wel jouw fout kunnen vinden

DN-score: 8,0