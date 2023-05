Nintendo kondigt Tears of The Kingdom treehouse aan

Blijf jij 's nachts op om deze stream te kijken?

Nintendo heeft zojuist een speciale Nintendo Treehouse aangekondigd ter gelegenheid van het launch event voor The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in de Nintendo New York store. De stream vind op 12 mei plaats om 3:45 uur ’s nachts en wordt gehost vanuit Nintendo New York. Nintendo heeft laten weten dat ze vier verschillende segmenten van de game gaan laten zien.

Get ready Legend of Zelda fans! We will be hosting a special livestream leading up to the @NintendoNYC midnight launch of the Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom.



Tune in on 5/11, starting at 6:45pm PT/9:45pm ET to watch Nintendo Treehouse: Live & more!https://t.co/jRT5Suqrjl pic.twitter.com/wrORKEonxv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 5, 2023

De stream bouwt langzaam op naar de nacht launch van de game in Nintendo New York. Blijf jij 12 mei tot 03:45 s’nachts op voor deze stream? Of lig jij dan te dromen over alle prachtige avonturen die jij later die dag zelf in Hyrule zal beleven? Laat het ons vooral weten in de reacties!