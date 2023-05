Nintendo deelt recap video voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Bereid je alvast voor op de launch van Tears of the Kingdom

Kun jij ook niet wachten op de launch van The Legend of Zelda Tears of the Kingdom volgende week? Maar heb jij het verhaal van Breath of the Wild niet zo vers meer in jouw geheugen? Dan heb ik goed nieuws voor je! Nintendo heeft nu namelijk ter voorbereiding voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom een speciale video gedeeld waarin ze het verhaal van Breath of the Wild nog eens kort samenvatten. Van het opstaan in de Shrine of Resurrection tot het bloedstollende gevecht met Calamity Ganon en de belangrijkste flashbacks tussendoor. De belangrijkste momenten van deze onvergetelijke openworld komen allemaal voorbij. Bekijk de video hieronder:

Valt Tears of the Kingdom volgende week vrijdag bij jou op de deurmat? Laat het ons weten in de reacties!