Harmony: The Fall of Reverie krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Een releasedatum én nieuwe trailer

Don’t Nod, de ontwikkelaar achter Life Is Strange, heeft eerder dit jaar Harmony: The Fall of Reverie aangekondigd voor de Nintendo Switch. Op dat moment was er nog geen releasedatum bekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Harmony: The Fall of Reverie zal namelijk op 8 juni dit jaar verschijnen. Tevens is er een nieuwe trailer van de game vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen.

Harmony: The Fall of Reverie is een narratieve 2d-game met een verhaal dat zich aanpast op de keuzes die spelers maken. Als gamer bepaal je dus veel wat betreft verhaallijnen en gebeurtenissen in de game. De wereld en de alternatieve wereld Reverie zijn uit balans geraakt. Wij moeten hier als speler iets mee, maar wat? Er zijn namelijk veel verschillende opties om het verloop in dit verhaal te beïnvloeden. Maar liefst zes goddelijke wezens, genaamd Aspirations wachten op jouw samenwerking. Wie kies je en waar leidt dit naartoe?

Onderstaande nieuwe trailer gaat dieper in op de gameplay van Harmony: The Fall of Reverie. Kijk jij al uit naar deze game?