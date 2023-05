Fall of Porcupine verschijnt op 15 juni

Is de gezondheidszorg wel zo mooi als het lijkt? En wat is er met het stadje aan de hand?

Vorig jaar werd Fall of Porcupine aangekondigd voor de Nintendo Switch. Sindsdien is het wachten tot er meer informatie zou komen. Uitgever Assemble Entertainment heeft recent op YouTube middels een trailer de releasedatum bekendgemaakt. De trailer kan je hieronder bekijken. Deze verhalende game zal op 15 juni 2023 verschijnen in de Nintendo eShop. In de tussentijd kan je de demo, genaamd Fall of Porcupine: Last Days of Summer, downloaden. Zo krijg je gelijk een goed beeld van de game én het dient als proloog voor de volledige game.

Fall of Porcupine is een verhalende game die draait om de vogel Finley. Finley is een dokter en moet patiënten in het stadje Porcupine behandelen. Dit doet hij door met ze te praten en zo te achterhalen wat ze mankeert. De kwaal oplossen gaat vervolgens via een minigame waarin je wel je hoofd koel moet houden. Dat is onderdeel van het mooie maar zware leven als dokter. Dat is toch wel voldoende? Maar ja, dat stadje… Niet alles, is wat het lijkt. Er schijnen wat geheimen verborgen te liggen, maar wat? Dat ontdek je in deze game.

Ook de niet zo mooie kanten van de gezondheidszorg worden belicht in deze game.