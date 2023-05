The Dark Pictures Anthology: Man of Medan is ineens uit op Switch

Nu aangekondigd en direct verkrijgbaar.

Man of Medan, het eerste deel in The Dark Pictures Anthology, is zonder waarschuwing aangekondigd voor de Nintendo Switch en direct uitgekomen in de eShop. Zo is te lezen op de officiële Twitter van de serie:

Survive horror on-the-go! Man of Medan is now available on Nintendo Switch. For the first time of this platform, face your inner fears with multiple storylines and heart-pumping life-or-death choices. #ManofMedan #NintendoSwitch pic.twitter.com/Bv5tbM4U10 — The Dark Pictures (@TheDarkPictures) May 4, 2023

Voor wie het niet kent: The Dark Pictures Anthology is een serie horrorgames van ontwikkelaar Supermassive Games en uitgegever Bandai Namco. De serie moet uiteindelijk uit 8 games bestaan, waar er nu 4 van zijn uitgekomen op andere consoles en de pc. Het eerste deel, Man of Medan, is oorspronkelijk uitgekomen in 2018 voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. En dat eerste deel is nu dus verkrijgbaar op de Nintendo Switch.

Man of Medan vertelt het verhaal over een groep vrienden die op zoek gaan naar een gezonken onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog. Zij geloven dat er goud is te vinden, maar zij weten niet dat met het goud iets veel ergers werd omschreven. Elke beslissing die de speler maakt, heeft vervolgens effect op de gebeurtenissen die komen. Dat maakt het des te leuker om het spel vaker te spelen, zowel alleen als online met een andere speler of met z’n vijven via lokale multiplayer.

Check de trailer hier:

Kan jij een beetje tegen horrorverhalen als dit? Ga jij deze game dan ook een kans geven? Laat het ons weten in de comments.