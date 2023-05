Noir avontuur To Hell With the Ugly komt naar de Switch

Ontrafel het geheim achter je ontvoering

Naar aanleiding van een roman van Boris Vian, komt er nu een game. Dit film noir avontuur van Arte en La Poule Noire komt op 30 mei uit op de Switch. Het spel oogt en klinkt aan alle kanten van de noir invloeden en dat kun je goed terugzien in de trailer.

In To Hell With the Ugly volg je Rock Bailey. Deze jongeman is erg knap maar ook net zo oppervlakkig. Hij wordt ontvoerd en gemarteld en wil na het ontsnappen niks liever dan er achter komen waarom hem dit is aangedaan. Het spel bevat onderzoek (natuurlijk) maar ook op de vuist gaan met mensen die niet willen luisteren. Je krijgt informatie door de omgevingen en met mensen te praten. Mocht het op een gevecht uitlopen dan maakt To Hell With the Ugly gebruik van turn-based combat.

Het spel ziet er uniek en interessant uit en zal dus op 30 mei uitkomen. Ga jij het spel halen?