Nieuwe Double Dragon aangekondigd

Een nieuw deel in de Double Dragon-serie.

Fan van non-stop vijanden neerslaan? Dan zijn de Double Dragon games jou op het lijf geschreven. Ontwikkelaar Secret Base kwam met meer informatie!

Vervolg op deel 3

In het verleden zijn er al een aantal Double Dragon games uitgebracht. Het was oorspronkelijk zelfs een arcade game. Het laatste deel, deel 3, komt echter alweer uit 2017. Hoog tijd dus voor een nieuw deel in deze serie.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons borduurt voort op de personages en omgevingen uit de eerdere delen, maar gaat vooral in op de broers toen ze nog jong waren. Vandaar dat het niet een direct vervolg is, maar meer een brug tussen de verschillende delen. Er zullen daarom oude, maar ook nieuwe vijanden voorbij komen.

Vechten doe je altijd samen, waarbij je moeiteloos moet kunnen wisselen tussen Billy en Jimmy als je alleen speelt. Het zal ook mogelijk zijn om de game samen met een vriend te spelen. Naast de twee hoofdrolspelers zijn er nog 11 anderen personages om uit te kiezen. Die moeten wel eerst worden vrijgespeeld. Genoeg strategische mogelijkheden dus, want iedere vechter heeft zijn eigen kwaliteiten.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons verschijnt halverwege 2023, ergens in de zomer. Heb jij eerdere delen gespeeld uit deze serie en ben jij benieuwd naar dit nieuwe deel?