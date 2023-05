Grote componist weg bij Nintendo

Deze componist is weg bij Nintendo.

Een componist die onder andere soundtracks heeft gemaakt voor Super Mario Galaxy 2, Mario Kart 8 en Splatoon 2 en 3 is gestopt bij Nintendo.

Wil meer doen dan alleen werken voor Nintendo

Ryo Nagamatsu was sinds 2006 werkzaam voor Nintendo. Hij was één van de grotere componisten die mocht meewerken aan de bekendere titels. Zoals eerder benoemd werkte hij samen aan games als Super Mario Galaxy 2 en Splatoon 2 en 3. Echter heeft Nagamatsu ook games volledig zelf voorzien van muziek. Bij Nintendo Land, Wii Sports Resort en Link’s Awakening op de Switch bijvoorbeeld. Na zeventien jaar wil de componist zich bezighouden met andere projecten die breder zijn dan bij Nintendo games.

In dit overzicht kun je zien welke soundtracks hij allemaal heeft gecomponeerd of waar hij een arrangement voor heeft gemaakt. Ben jij fan van zijn werk en vind je het jammer dat hij vertrokken is? Een persoonlijke favoriet van zijn werk is Puzzle Plank Galaxy uit Super Mario Galaxy 2.