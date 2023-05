Biomutant aangekondigd voor Nintendo Switch

Staat gepland voor een release in november 2023.

THQ Nordic heeft via een persbericht aangekondigd dat het actie-avonturenspel Biomutant naar de Nintendo Switch komt. En ze hebben zelfs een handige website live gezet met een aftelklok wanneer de game uit moet komen: 30 november 2023.

Biomutant is een action-adventure-game waarin je een gemuteerd beest speelt dat zichzelf verder kan muteren voor meer vaardigheden. De game is oorspronkelijk uitgekomen op de pc, PlayStation 4 en Xbox One in mei 2021. Daarnaast werd de game gemuteerd naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S in 2022. Hoewel het spel in eerste instantie als gemiddeld werd ontvangen, heeft Biomutant na wat patches een stabielere game-ervaring.

Er is geen trailer voor de Switch-versie van de game, maar als je even wil kijken waar dit spel overgaat, dan blijft de aankondigingstrailer van de oorspronkelijke game wel een pareltje:

Heb jij Biomutant ooit gespeeld? Of ga je wachten op de Switch-versie? Laat het ons weten in de comments.