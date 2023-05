Switch-versie van Marvel’s Midnight Suns geannuleerd

De tactische RPG die de Switch helaas nooit zal krijgen…

In 2021 werd er een nieuwe Marvel-game onthuld. Deze stond gepland voor meerdere platforms. Marvel’s Midnight Suns zou ook op de Nintendo Switch moeten gaan verschijnen, maar werd voor dat platform telkens uitgesteld. Inmiddels is de game al voor de PlayStation 5, Xbox Series S|X en pc verschenen en zou de Switch-versie dit jaar moeten verschijnen. De PS4- en Xbox One-versie komen op 11 mei uit. Dat werd gisteren via de officiële site aangekondigd.

Tevens is er eindelijk wat nieuws over de Switch-versie. Helaas is bekendgemaakt dat deze versie niet meer op de planning staat. Marvel-fans zullen dus de game op een ander platform moeten aanschaffen als ze hem alsnog willen spelen. Een reden wordt er niet gegeven voor het annuleren.

Baal jij ervan dat Marvel’s Midnight Suns is geannuleerd voor de Nintendo Switch? Ga je hem nu op een ander platform spelen? Laat het ons weten in de reacties!